Municipio Roma IV: Con Giorgia-Fd'I, cittadini Casal Bruciato senza riscaldamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta Casal Bruciato e i suoi abitanti vengono dimenticati da Raggi e dai 5stelle: 150 famiglie sono, ormai da giorni, senza riscaldamento". Così in una nota Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica "Con Giorgia" e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, Federico Rocca, responsabile romano Enti Locali FdI, Francesco Castellani, Presidente del circolo di Fratelli d'Italia "Giacomo Boni", e Ida Paolettti, Presidente del circolo di Fratelli d'Italia di piazza Santa Maria Consolatrice. "Già lo scorso inverno era accaduto che, per protesta contro il mancato funzionamento dei riscaldamenti - spiegano - gli abitanti di via Diego Angeli scendessero in strada e appiccassero il fuoco a vecchi mobili e cartoni, bloccando la strada con i cassonetti. Quest'anno è toccato agli abitanti delle palazzine di via di Casal Bruciato, ai civici 25 e 27, subire tale sorte e dover far sentire la propria voce alle istituzioni: da domenica scorsa, infatti, ben 150 appartamenti sono senza riscaldamento, a causa del malfunzionamento degli impianti". (segue) (Com)