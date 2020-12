Municipio Roma IV: Con Giorgia-Fd'I, cittadini Casal Bruciato senza riscaldamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le proteste dei cittadini - proseguono - alle prese non soltanto con il riscaldamento che non funziona ma anche con diverse infiltrazioni d'acqua all'interno di alcune abitazioni, sono finora cadute nel vuoto. Si tratta di un problema che sta colpendo prevalentemente persone anziane e famiglie con disabili; nei giorni scorsi si è dovuto addirittura ricorrere ad una colletta tra gli inquilini per pagare una riparazione urgente in un appartamento allagato in seguito alla rottura di una tubazione. Per queste palazzine, la cui vendita da Enasarco ad Ater da tempo preannunciata non si è ancora concretizzata, era stata anche promessa una gara di appalto per una serie di interventi di riqualificazione pari a 8,1 milioni di euro, ma nulla ancora sembra sia stato fatto". (segue) (Com)