Municipio Roma IV: Con Giorgia-Fd'I, cittadini Casal Bruciato senza riscaldamenti (3)

- "Ci chiediamo il motivo per il quale la sindaca Raggi si ricordi del IV Municipio solo quando sente il bisogno di fare passerella, come accadde quando, tra le proteste dei cittadini, decise di presentarsi, ovviamente ben scortata, per accompagnare una famiglia Rom che prendeva in assegnazione un alloggio popolare a Via Sebastiano Satta, proprio alle spalle di via di Casal Bruciato, l'8 maggio dello scorso anno. Ma di inaccettabili disservizi e dello stato di profondo disagio che a Casal Bruciato si ripetono ormai da anni, non si preoccupa di certo. Vorremmo sapere se e quando, speriamo al più presto, Roma Capitale, Enasarco o Ater vorranno intervenire per il ripristino del funzionamento degli impianti di riscaldamento, restituendo così, a 150 famiglie di Casal Bruciato, normali condizioni di vita, soprattutto in un periodo particolarmente delicato come quello che stiamo attraversando", concludono. (Com)