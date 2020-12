Torino: Università, Marinella Clerico premiata da Società italiana di Neurologia e Biogen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Società Italiana di Neurologia (SIN) e Biogen Italia, società di biotecnologie specializzata nella scoperta, sviluppo e fornitura di terapie per il trattamento di malattie neurologiche, hanno annunciato i vincitori del Bando Fondazione SIN 2020 per “l’accesso alla cura del paziente neurologico in era post covid”. La professoressa Marinella Clerico, docente del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino, AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, ha ottenuto uno dei due premi messi in palio con il progetto “REHABILITY NEURO: la teleriabilitazione a casa del soggetto con Sclerosi Multipla”. Il lavoro, realizzato in partnership con Imaginary, azienda leader nel settore dei Serious Games, si propone di portare la teleriabilitazione a casa dei soggetti affetti da Sclerosi Multipla. La pandemia da COVID-19 ha cambiato le priorità della cura e trovare una soluzione efficace e a distanza per riabilitare le persone con disturbi neurocognitivi significa consentire all’intero processo di realizzarsi. Il progetto, che si svolgerà grazie alla collaborazione tra la SSD Patologie Neurologiche e la SCDO Medicina Fisica e Riabilitativa dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, pone la persona al centro e rappresenta un tentativo di ottimizzazione delle risorse sanitarie, indispensabile nel contesto attuale della sanità pubblica. (segue) (Rpi)