Torino: Università, Marinella Clerico premiata da Società italiana di Neurologia e Biogen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bando Fondazione SIN 2020 aveva come focus l’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito digitale per far evolvere il modello di accesso alle cure del paziente con patologie neurologiche: televisita, remote monitoring, wearables, artificial intelligence nell’iter diagnostico-terapeutico, ottimizzazione dei processi di gestione del paziente in carico alla struttura, come agenda elettronica, prenotazioni online, sistemi di collaborazione tra centri di riferimento e periferici, raccolta e monitoraggio degli esami del paziente, gestione delle liste d’attesa. I progetti presentati sono stati giudicati sulla base di 5 criteri di valutazione: impatto sul paziente neurologico in termini di miglioramento di accesso alla cura; fattibilità del progetto; innovatività; attinenza del progetto con la tematica proposta e scalabilità in diversi contesti a livello regionale o nazionale. La giuria, composta da Gioacchino Tedeschi, Presidente di SIN, Letizia Leocani e Luigi Lavorgna, Coordinatori Gruppo di Studio SIN “Digital Technology, web e social media”, Giorgio Ventre, Presidente di Apple Developer Academy e Federico Ferrazza, Direttore di Wired Italia hanno premiato il lavoro della Prof.ssa Clerico perché “innovativo, chiaro, con buon metodo, supportato da ottima letteratura e attenzione al Public Engagement.” (Rpi)