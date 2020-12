Recovery: Iovino (M5s), ripartizione secondo parametri Ue per superare gap Nord-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nei prossimi mesi abbiamo un'occasione unica per mettere finalmente fine, una volta per tutte, al divario Nord-Sud, e far ripartire l'intero Paese con la stessa energia e le stesse opportunità per tutti i territori. Non dovranno più esistere regioni più deboli o più povere di altre. Un'occasione storica rappresentata dai fondi in arrivo del Recorery Fund e da quelli previsti dal Piano operativo di sviluppo e coesione. Perché siano funzionali a un concreto rilancio, è necessario vigilare sulla qualità della spesa delle singole regioni, ma soprattutto che quei fondi siano ripartiti nel rispetto dei criteri definiti dall'Unione europea, ovvero sulla base di popolazione, reddito pro capite e tasso medio di disoccupazione. Giova ricordare che la popolazione residente nei territori del Meridione d'Italia è dell'11 per cento in più rispetto al Nord, ma con un reddito che è meno della metà di quello dei lavoratori del Settentrione". Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, tra i promotori dell'intergruppo "Recovery per il Mezzogiorno", che ha raccolto l'adesione di parlamentari di diversi schieramenti politici. (segue) (Ren)