Messico: Socorro Flores Leira eletta magistrato della Corte penale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice del Messico Maria del Socorro Flores Liera è stata eletta lunedì giudice della Corte penale internazionale (Cpi) per il periodo 2021-2030. Si tratta del primo rappresentante che il paese nordamericano riesce ad ottenere nell'organismo creato per indagare e giudicare i più gravi reati previsti dal diritto internazionale. L'elezione di Flores Liera, si legge in una nota del ministero degli Esteri, è "riflesso dell'impegno del governo del Messico con la giustizia internazionale, la lotta contro l'impunità e il raggiungimento degli obiettivi della Cpi nel quadro della politica estera femminista che porta avanti". La Corte è composta da 123 magistrati in rappresentanza delle sei regioni geografiche delle Nazioni Unite. L'elezione è avvenuta nell'ambito della 19esima assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma. (segue) (Mec)