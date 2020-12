Messico: Socorro Flores Leira eletta magistrato della Corte penale internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri, riporta il quotidiano "Milenio", ha rimarcato che dall'insediamento di Juan Ramon de la Fuente come rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, il paese ha vinto tutte le undici elezioni che sono state svolte nell'organismo. Tra queste si contano quelle del Consiglio di sicurezza, del Consiglio economico e sociale, del Consiglio dei diritti umani, della Commissione per la popolazione e lo sviluppo, la Giunta esecutiva del Programma mondiale di alimentazione e della Commissione di statistica. Particolare accento viene posto sulla nomina di tre donne: Leticia Bonifaz nel Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro la donna, Carolina Fernandez presso la Dependencia Común de Inspección e la setta Flores Leida presso la Cpi. (Mec)