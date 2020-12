Romania: socialdemocratici non parteciperanno oggi alle consultazioni con presidente Iohannis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico della Romania (Psd) non parteciperà oggi alle consultazioni con il presidente Klaus Iohannis per la designazione del premier. Lo ha annunciato il leader dei socialdemocratici, Marcel Ciolacu in una dichiarazione stampa. "Il Psd non parteciperà al circo a buon mercato guidato dal presidente Iohannis. Abbiamo deciso che oggi Psd non si presenterà alle consultazioni a Cotroceni. La banda dei perdenti ha una maggioranza di congiuntura che non ha alcuna legittimità in termini di voti dei rumeni e l'opzione dei rumeni per la proposta del premier. Come ho detto prima, il Psd sarà totalmente all'opposizione, faremo un'opposizione dura, poiché i rumeni meritano di essere rappresentati dal Psd e vediamo che l'attuale coalizione non ha una soluzione per la crisi sanitaria o per la crisi economica. Stiamo ancora aspettando il programma di governo della coalizione e, ultimo ma non meno importante, stiamo aspettando il bilancio dello Stato, che sarà sicuramente un bilancio di austerità", ha detto Ciolacu. Il leader del Psd ha aggiunto che Iohannis "è stato il portavoce e la punta di diamante del Partito nazionale liberale (Pnl) durante la campagna elettorale". "Inoltre, Iohannis ha detto ancora prima delle elezioni quale coalizione vuole che guidi la Romania, la coalizione dei perdenti, e ha anche detto che vuole un nuovo governo tutto suo", ha concluso Ciolacu. (segue) (Rob)