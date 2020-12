Romania: socialdemocratici non parteciperanno oggi alle consultazioni con presidente Iohannis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri i presidenti dei partiti di centro destra in Romania - Ludovic Orban del Partito nazionale liberale (Pnl), Dan Barna e Dan Ciolos per l'Alleanza Usr-Plus e Kelemen Hunor per l'Unione democratica dei magiari (Udmr) - hanno firmato in Parlamento l'accordo per la formazione della nuova coalizione di governo. Alla firma dell'accordo ha presenziato anche il candidato premier scelto dalla coalizione, il ministro delle Finanze uscente Florin Citu. Il premier dimissionario Orban ha annunciato il 18 dicembre che Pnl, Usr-Plus e Udmr hanno concordato la struttura del governo e le posizioni di vertice in Parlamento, affermando che tutti e tre i partiti politici hanno deciso di sostenere il liberale Citu per la carica di primo ministro. Riguardo ai vertici delle due camere del Parlamento, Orban ha ricordato che la presidenza del Senato apparterrà a un candidato dell'Usr-Plus e quella della Camera dei deputati a un candidato del Pnl. Secondo quanto emerso in queste ore sarà lo stesso Orban a diventare presidente della Camera dei deputati, mentre Anca Dragu dell'Usr-Plus sarà presidente del Senato. Inoltre, i liberali avranno la guida di nove ministeri nel futuro governo: Difesa, Esteri, Finanza, Interno, Istruzione, Energia, Agricoltura, Cultura, Lavoro; mentre Usr-Plus ne avrà sei - Giustizia, Trasporti, Salute, Fondi europei, Ricerca, Innovazione e digitalizzazione, Economia, imprenditorialità e Turismo; Udmr guiderà tre dicasteri: Sviluppo, Ambiente, Gioventù e Sport. (segue) (Rob)