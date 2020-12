Covid: Gribaudo (Pd), Inail certifica che sicurezza su lavoro è dimenticata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera, Chiara Gribaudo, osserva che "mentre in Italia ancora ci si chiede come sia possibile avere tanti morti, abbiamo sfondato i 100.000 contagi sul lavoro e i 366 morti. Come si pretende di fermare il virus - continua la parlamentare in una nota, a commento dei dati diffusi oggi dall'Inail - se non c'è sicurezza per chi lavora e di conseguenza per i suoi familiari? Secondo l'Inail, quasi il 70 pr cento dei contagiati è donna. Le donne lavorano nei settori più a rischio, nei servizi, nel commercio, nelle strutture sanitarie. Significa che proprio dove i rischi sono più alti non sono state rispettate adeguatamente le regole dettate dal protocollo sottoscritto fra le parti sociali". L'esponente del Pd aggiunge: "Il grande assente evidentemente sono i controlli: gli enti ispettivi sono azzoppati dallo smart working e dalla mancanza di personale. Il governo prenda provvedimenti prima della terza ondata, o i sacrifici delle feste natalizie saranno inutili". (Com)