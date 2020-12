Legge Bilancio: Fietta (Inarcassa), insufficiente proroga superbonus al 30 giugno 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' la proroga del superbonus 110 per cento il tema al centro dell’incontro tra l’onorevole Patrizia Terzoni (M5s) della commissione Ambiente della Camera e il presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta. Lo riferisce una nota di Inarcassa. Nell’esame in commissione alla Camera della legge di bilancio 2021, è stato approvato un emendamento che, sulla scia delle previsioni del Mef dei giorni scorsi, proroga fino al 30 giugno 2022 il superbonus 110 per cento nella formula "6 mesi + 6 mesi" che consente di estendere il termine utile ai fini della detrazione fiscale fino al 31 dicembre 2022 nella ipotesi che nei primi 6 mesi dell’anno siano stati completati almeno il 60 per cento dei lavori programmati. (segue) (Com)