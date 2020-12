Legge Bilancio: Fietta (Inarcassa), insufficiente proroga superbonus al 30 giugno 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già nei giorni scorsi sono intervenuta sul tema della proroga del superbonus per chiarire la posizione del mio Gruppo che si è sempre mostrato sensibile sui temi della prevenzione del rischio sismico e riqualificazione energetica degli edifici", ha dichiarato Terzoni nel corso dell’incontro con il presidente Fietta. "Nella legge di Bilancio abbiamo recuperato le risorse necessarie per prolungare il superbonus fino alla fine del 2022. Siamo certi che questa misura resti lo strumento che può effettivamente rimettere in moto l’economia nella fase post Covid. Per tale ragione, nel Recovery fund ci sono le risorse per finanziare ancora questa misura e assicurarne un ulteriore prolungamento nel tempo. I professionisti e le imprese hanno bisogno di più tempo per progettare e realizzare i lavori e accompagnare i cittadini e i condomini nelle varie fasi di accesso al superbonus". (segue) (Com)