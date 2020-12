Legge Bilancio: Fietta (Inarcassa), insufficiente proroga superbonus al 30 giugno 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio l’onorevole Terzoni dell’attenzione che ci ha voluto riservare", ha commentato il presidente Fietta. "Il tema della proroga del superbonus è centrale nell’agenda di Fondazione Inarcassa perché rappresenta il vero stimolo alla ripresa del mercato dei servizi di architettura e ingegneria. Il nostro auspicio è che sia sempre più una priorità nell’agenda dell’intero paese. La commissione bilancio della Camera ha finanziato una proroga solo fino al 31 dicembre 2022 nella formula '6 mesi + 6 mesi'. Resta un termine ancora troppo ristretto in relazione alla complessità dei lavori necessari nel caso di una messa in sicurezza dal punto di vista sismico. Concordiamo quindi con l’onorevole sulla necessità di una proroga del superbonus fino al 2023. Tra le tante novità introdotte dall’emendamento approvato in commissione alla legge di bilancio, manca, purtroppo, la possibilità di portare in detrazione al 110 per cento anche la sola fase di classificazione e verifica sismica degli immobili, a prescindere che si dia seguito ai lavori. Siamo convinti che una simile misura incoraggia e promuove la cultura della prevenzione del rischio sismico, agevolando la messa in sicurezza del patrimonio abitativo del Paese. Già con il Recovery fund andrà fatto uno sforzo in tal senso", ha concluso il presidente Fietta. (Com)