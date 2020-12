Venezuela: coronavirus, autorità confermano 438 nuovi contagi e 5 decessi in 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Carlos Alvarado ha da parte sua ricordato l'importanza "fondamentale" di mantenere le distanze sociali e l'uso delle misure igieniche di base per mantenere sotto controllo la curva dei contagi. Lo schema "7+7", presentato come strategia di controllo del virus senza congelare del tutto il paese, è entrato in vigore i primi di giugno. Si tratta di alternare una settimana di "quarantena radicale", durante la quale possono muoversi solo i lavoratori impiegati in settori ritenuti indispensabili e chi abbia bisogno di comprare medicinali e alimenti, e una settimana di relativo rilassamento delle restrizioni al movimento. Di recente, il governo ha ampliato il numero di attività per le quali è consentito il movimento, aggiungendo alcune zone turistiche, parchi divertimenti, strutture e complessi alberghieri e vinerie. Maduro ha inoltre annunciato che da dicembre, grazie a una riduzione dei contagi, si procederà a rendere ancora più flessibile la quarantena. Le settimane "aperte" non riguardano peraltro tutto il territorio nazionale, ma solo le zone con minore trasmissione di contagio mentre in alcune zone come il Distretto capitale e l'adiacente stato di Miranda si osserva una flessibilità parziale. (segue) (Vec)