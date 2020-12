Infrastrutture: De Micheli, opere non finanziate con Recovery non sono di serie B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se un'opera non è finanziata con il Recovery "non vuol dire che è di serie B, perché comunque noi la finanziamo con altre fonti di finanziamento". Lo ha sottolineato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo alla cerimonia di apertura al traffico della strada statale 79bis “Ternana” (direttrice Terni-Rieti). "Il piano di rammendo che abbiamo per il Paese" sul fronte stradale è composto da "interventi che a volte sono piccoli, come cifre e come chilometri, e a volte più grandi", ma che "non sono di serie B", ha spiegato De Micheli, anche se non vengono finanziate con il Recovery. "Sono sempre di serie A, stanno dentro al piano e alla visione e di connettività che abbiamo del Paese", ha aggiunto.(Rin)