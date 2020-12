Caso Genovese: legale fidanzata, ha colmato lacune su vicenda Ibiza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarah Borruso, l'ex fidanzata di Alberto Genovese, "ha risposto a tutte le domande degli inquirenti e ha anche fornito materiale utile per colmare le lacune contenute nella ricostruzione fornita dalla persona offesa". Lo afferma in una nota il suo legale Gianmaria Palminteri all'indomani dell'interrogatorio, richiesto dalla difesa, in relazione all'inchiesta sull'imprenditore 43enne finito in carcere lo scorso 6 novembre con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni ai danni di una 18enne dopo una festa avvenuta nell'appartamento in centro a Milano. "La mia assistita - ha aggiunto l'avvocata - ha fornito la propria versione dei fatti in merito a quanto sarebbe accaduto a Ibiza. Vicenda, questa, che non può, e non deve, essere automaticamente sovrapposta a quanto accaduto a Milano, nel mese di ottobre, e in cui la mia assistita non era nemmeno presente". (Rem)