Yemen: M5s, esteso stop all’export di armi

- "Con una crisi umanitaria senza precedenti e una guerra che ha distrutto gran parte dei mezzi di sussistenza, siamo orgogliosi della risoluzione appena votata in Commissione volta a confermare il blocco dell'export di bombe d'aereo e missili verso Paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi coinvolti nel conflitto in Yemen. La risoluzione impegna altresì il governo a valutare l'opportunità di estendere tale sospensione anche per altre tipologie di armamenti e ad altri Paesi coinvolti nel conflitto. Un grande passo in avanti a tutela e salvaguardia della popolazione civile, ormai dimenticata, in Yemen. Siamo un Paese che ha la pace come principio costituzionale e non possiamo né dobbiamo essere complici con vendite di armi, dei Paesi in conflitto". Lo dichiarano in una nota i deputati del Movimento 5 stelle (M5s) in commissione Esteri. "Chiediamo - continuano - di operare uno sforzo necessario al rilancio del processo e una soluzione diplomatica, multilaterale del conflitto, attraverso maggiore sostegno dei negoziati di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite”. Il Movimento 5 Stelle, conclude la nota, “segue con attenzione la questione yemenita. Chiede infine giustizia per i crimini commessi a danno della popolazione civile e ritiene doveroso appoggiare quanto prima una risoluzione pacifica del conflitto". (Com)