Legge bilancio: Mollicone (Fd'I), marchettibus della maggioranza

- "100 miliardi di scostamento, e ci hanno fatto il bonus monopattino e lucro sui malati Covid. Con 209 miliardi cosa faranno?Brecht diceva: "Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura ed Editoria, responsabile nazionale cultura e innovazione, deputato Federico Mollicone, nel corso della discussione generale sulla legge di bilancio. "Questa manovra - prosegue - è un vero e proprio 'marchettibus'. Poco è stato fatto per le categorie operanti nel mondo della cultura. L'intervento per l'editoria e l'informazione è stato limitato: Martella da oggi forse dovremmo chiamarlo "incudine", perché chi martella è Vito Crimi. Crimi è il primo nemico dell'editoria nazionale e dei giornalisti. Pur non occupandosi più del settore, continua a porre veti. Crimi ha la responsabilità di tutti i licenziati del settore editoriale. Per lo sport, abbiamo presentato emendamenti per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche, per maggiori fondi e per indennità superiori ai lavoratori sportivi. Fd'I è da sempre attenta ai temi dell'innovazione, come fatto in ogni provvedimento in questa legislatura. Abbiamo proposto un Fondo per la sicurezza cibernetica, ma anche questo non è stato preso in considerazione. Non è stato approvato nulla per questi settori. Questo governo ha fallito. Il buon senso ormai fa capire a tutti che è folle riporre fiducia nella capacità di Conte di condurre le vite degli italiani fuori da questo disastro". (Ren)