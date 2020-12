Aerospazio: Cina, lanciato con successo il razzo vettore Lunga Marcia 8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato effettuato oggi con successo il lancio inaugurale del razzo vettore cinese Lunga Marcia 8. Per l’operazione è stato utilizzato il sito di lancio di Wenchang, nella provincia di Hainan, nel sud della Cina. Il nuovo razzo di media portata è decollato alle 12:37 ora di Pechino inviando cinque satelliti di prova in un’orbita preimpostata. Il Lunga Marcia 8 è stato progettato per il mercato spaziale commerciale internazionale e dovrebbe colmare una lacuna nelle capacità di lancio per i satelliti a bassa e media orbita verso l’orbita sincrona solare e le orbite di trasferimento geosincrone. È lungo circa 50 metri, ha una massa al decollo di circa 356 tonnellate e può sollevare un carico utile di oltre 4,5 tonnellate. Il motore utilizzato è di nuova generazione e impiega propellente liquido verde di idrogeno liquido e ossigeno liquido, che genera acqua dopo la combustione.(Cip)