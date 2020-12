Covid: Asl Latina, al via screening dedicati a ragazzi delle scuole superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la nuova campagna di screening per la ricerca del Covid-19 promossa dalla Asl di Latina e rivolta a tutti i giovani che frequentano le scuole medie superiori. "I test partiranno il 28 dicembre e sono rivolti ai giovani residenti nel distretto 2 della Asl di Latina. Le strutture di riferimento - si legge in una nota - sono il drive-in della Clinica San Marco e il drive-in dell'ex Istituto Sani. In ogni caso è obbligatoria la prenotazione tramite il sito della Asl. A seguito della prenotazione il ragazzo riceverà un orario per l'esecuzione del tampone al quale attenersi". "L’obiettivo di questo screening dedicato agli studenti è duplice: aprire le scuole in sicurezza e mantenerle aperte nel tempo - spiega il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati -.Quello che è accaduto nelle fasi precedenti della pandemia, dunque prima dell’introduzione della didattica a distanza, per questa fascia di studenti, va assolutamente evitata". (segue) (Com)