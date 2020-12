Armenia: opposizione lancia servizio assistenza legale in vista delle nuove proteste di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione armena ha formato squadre legali per rispondere rapidamente a possibili detenzioni durante le proteste di massa in programma in questo periodo. Lo ha reso noto l'alleanza Movimento per la salvezza della patria, ricordando come anche oggi l'opposizione scenderà in piazza per chiedere le dimissioni del premier armeno Nikol Pashinyan. "In caso di possibili violazioni dei tuoi diritti oggi durante eventi di resistenza di massa, puoi contattare i team legali di risposta rapida", si legge in un comunicato su Facebook del movimento, che riunisce circa 20 forze politiche. Ieri Pashinyan è stato costretto a interrompere prima del tempo previsto una visita nella provincia di Syunik, a causa delle proteste da parte della popolazione per la sua gestione del recente conflitto con l'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh. (segue) (Rum)