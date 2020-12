Armenia: opposizione lancia servizio assistenza legale in vista delle nuove proteste di massa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti hanno bloccato ieri un tratto dell'autostrada regionale nei pressi della città di Goris in concomitanza con la visita di Pashinyan, riferisce l'emittente "Radio Free Europe". Il premier armeno ha criticato quanto avvenuto parlando di una "provocazione". Dopo la prima tappa nella città di Sisian, Pashinyan ha deciso di interrompere la visita senza recarsi a Goris, Kapan ed altre città della provincia di Syunik. "Non cederemo all'uso della forza specialmente in questo periodo di dolore", ha dichiarato scrivendo su Facebook. (segue) (Rum)