Imprese: Intesa Sanpaolo e Novamont, accordo per finanziamento circular da 20 milioni di euro, due interventi innovativi (3)

Intesa Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo, inclusa nei principali indici di sostenibilità. Da questo background e dalla forte spinta verso l'innovazione nasce l'impegno verso la circular economy, modello economico che mira a slegare lo sviluppo dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e a ridisegnare il sistema industriale. Lo riferisce una nota dell'Istituto di credito che aggiunge come Intesa Sanpaolo sia Financial services strategic partner della Ellen MacArthur foundation, principale organizzazione che promuove il modello circolare a livello mondiale, con cui collabora dal 2015. "Siamo orgogliosi di poter supportare un'eccellenza italiana, qual è Novamont, nella realizzazione di due progetti di rilievo internazionale nel settore della biochimica - afferma Mauro Micillo, responsabile della divisione Imi Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo. "Le nuove bioplastiche biodegradabili che potranno essere prodotte anche grazie all'attivazione del nuovo impianto di Terni e il biogas di alta qualità ottenuto nel Polesine sono importanti passi in avanti per l'abbattimento dell'inquinamento e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Per sostenere iniziative come queste e la progressiva transizione verso l'economia circolare, chiave di volta per uno sviluppo duraturo che non incida sull'ambiente, nell'arco del Piano d'Impresa 2018-2021 il gruppo Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione delle imprese un Plafond circular da 6 miliardi di euro, grazie al quale fino a oggi sono state finanziate numerose iniziative in Italia e all'estero per un totale di 1,5 miliardi di euro".