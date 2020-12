Energia: Enel Green Power avvia 140 mw di capacità eolica in Sudafrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impianto si trova nella Provincia sudafricana di Eastern Cape, in un’area adatta alla produzione di energia eolica, grazie soprattutto alle forti correnti di vento lungo la costa della provincia tra Cookhouse e il confine occidentale del Lesotho. La regione è posizionata in prossimità dei principali collegamenti alla rete, risultando così idonea a immettere energia nella rete elettrica nazionale sudafricana. Con la connessione alla rete del parco eolico di Nxuba - prosegue la nota - sono otto i progetti operativi di Egp Rsa, pari ad una capacità installata di oltre 650 mw. Nella provincia di Eastern Cape, oltre a quello di Nxuba, Egp Rsa ha altri due parchi eolici operativi, Nojoli (88 mw) e Gibson Bay (111 mw), mentre in quella di Northern Cape, possiede gli impianti solari di Upington (10 mw) e Adams (82,5 mw), cui si aggiungono gli impianti solari di Pulida (82,5 mw) nella provincia del Free State, di Tom Burke (66 mw) nella provincia del Limpopo e di Paleishuewel (82,5 mw) nella provincia di Western Cape. Due progetti, Garob nella provincia di Northern Cape e Oyster Bay nella provincia di Eastern Cape, saranno pienamente operativi nel secondo trimestre del 2021 e altri due, Karusa e Soetwater a Karoo Hoogland, nel quarto trimestre del 2021, ciascuno con una capacità installata di 140 mw. (segue) (Com)