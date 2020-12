Energia: Enel Green Power avvia 140 mw di capacità eolica in Sudafrica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del parco eolico di Nxuba ha previsto un significativo trasferimento di competenze, con Egp Rsa che si è avvalsa dei servizi di piccole e medie imprese delle municipalità locali di Blue Crane Route e Raymond Mhlaba per fornire assistenza nella costruzione. Inoltre, le sezioni con le torri in cemento sono state costruite localmente nella cittadina di Somerset East. L'impianto ha richiesto inoltre l'implementazione di strumenti digitali per i controlli della qualità in loco e il monitoraggio intelligente dei componenti relativi alle turbine eoliche. L'utilizzo di soluzioni innovative ha permesso una raccolta dati più affidabile e precisa, migliorando così la qualità complessiva dell'opera e semplificando al contempo le comunicazioni tra lavoratori in loco e off-site. Durante la realizzazione dell'impianto, alla luce della pandemia in corso e in linea con le indicazioni delle autorità sanitarie, sono stati attuati rigidi protocolli di sicurezza, allo scopo di garantire la necessaria protezione dei lavoratori coinvolti nella costruzione oltre che delle comunità in cui il parco è stato costruito. La società - precisa la nota - ha stabilito rigorose linee guida in materia di spostamenti, che prevedono anche la quarantena preventiva quando i lavoratori si spostano in città al di fuori della regione in cui si trova il sito di costruzione, e ha potenziato le misure igienico-sanitarie di impianti, veicoli e ambienti sui siti di costruzione, oltre a adottare abitudini di lavoro sicure. Sul sito di costruzione, i team e le operazioni sono stati strutturati in modo da mantenere il distanziamento sociale. Enel Green Power ha condotto inoltre campagne di test che hanno coinvolto tutti i dipendenti che lavorano nei siti di costruzione. Con l’inizio delle operazioni ora in corso, grazie in parte al supporto di Eskom nella messa in servizio dell'impianto, il parco eolico di Nxuba consolida la posizione di Egp Rsa quale Independent Power Producer (Ipp) leader per le rinnovabili in Sudafrica e dimostra il suo impegno per fornire energia sostenibile e pulita al paese. (Com)