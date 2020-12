Germania: Berlino, operazione di polizia contro islamista sospettato di preparare attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Berlino ha schierato questa mattina 190 agenti nel quartiere di Marzahn per perquisire l'abitazione di un presunto islamista, sospettato di preparare un attentato dinamitardo. La Procura di Berlino ha comunicato che l'uomo è stato oggetto della perquisizione, ma non è stato arrestato. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, per il governo del Land di Berlino ci si deve aspettare un attacco nella capitale della Germania “in qualsiasi momento”, poiché “il rischio è costantemente elevato”.(Geb)