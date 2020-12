Torino: Comune, quasi 5 milioni per ampliare la rete di piste ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Torino, sono stata approvate dalla Giunta una serie di delibere per il completamento e l’ampliamento della rete ciclabile cittadina, oltre che per la manutenzione delle piste esistenti. Le risorse per i lavori in programma sono state assegnate alla Città di Torino ad agosto con un decreto del Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2020. Tre i livelli di intervento: vanno dalle manutenzioni e dai piccoli completamenti al proseguimento dei cantieri per rendere i controviali a 20 km/h, fino alla realizzazione di nuovi assi ciclabili sia interni alla città, sia di connessione con i Comuni limitrofi dell’area metropolitana. “L’obiettivo è di sviluppare una rete ciclabile per la pendolarità, ovvero funzionale agli spostamenti sistematici realizzati per motivi di lavoro e studio", spiega l’assessora alla Mobilità, Maria Lapietra. Come? Proprio attraverso una rete di collegamenti tra la città e i comuni limitrofi grazie ad alcuni assi principali di penetrazione, in modo da incentivare l'utilizzo della bicicletta quale valida alternativa all’automobile, promuovendo così la mobilità attiva per gli spostamenti quotidiani verso il lavoro o le scuole e le università. "Per questa ragione - sottolinea l'assessora - il progetto prevede prioritariamente percorsi ciclabili su strada affiancati ai marciapiedi con la definizione di banchine di protezione nei punti di conflitto con i principali incroci attraversati”. La spesa per l'esecuzione dei lavori, i cui bandi di gara saranno pubblicati nella primavera del 2021 dopo l'approvazione dei progetti definitivi, è stimata in 4,9 milioni di euro. (segue) (Rpi)