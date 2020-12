Torino: Comune, quasi 5 milioni per ampliare la rete di piste ciclabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso di individuazione dei collegamenti ciclabili ha visto il confronto tra i diversi soggetti territoriali - Città, Regione, Città Metropolitana e Circoscrizioni - e posto attenzione anche alle richieste provenienti da cittadini e associazioni. Un metodo che ha permesso di identificare due assi di collegamento di interesse regionale come prioritari per l'ingresso in città: il primo in direzione Nord-Ovest verso Venaria sull’asse di via Lanzo e il secondo in direzione Sud verso Moncalieri sull’asse di via Nizza, con la connessione con piazza Bengasi e con via Roma a Moncalieri. Una terza direttrice, questa volta da Nord Est, è stata individuata in corso Vercelli, inserendo un percorso ciclabile sulla banchina Est alberata del corso. Le connessioni con i comuni contermini, in progettazione con Città Metropolitana che investirà le risorse messe a sua disposizione in continuità con quelle destinate a Torino per la continuazione dei percorsi nei comuni metropolitani, consentiranno la realizzazione di collegamenti ciclabili di alta qualità su scala metropolitana in grado di fornire un valido servizio di mobilità. All’interno della città in questa prima fase si darà priorità al collegamento da piazza Marmolada a corso Bramante che rappresenta in parte un tratto della Circolare 2 prevista dal Biciplan (2013). La realizzazione di questo tratto di pista consentirà di connettere l’ asse appena realizzato su corso Racconigi con i controviali a 20 Km/h di corso Bramante. Altro percorso preso in considerazione è quello da via Gorizia a via Tolmino. L' intervento, caldeggiato da numerosi istituti scolastici presenti lungo il tracciato per avere un percorso sicuro e connesso per i propri studenti, rappresenta un’importante dorsale di collegamento al quartiere Santa Rita. (segue) (Rpi)