Torino: Comune, quasi 5 milioni per ampliare la rete di piste ciclabili (3)

- Il piano raccoglie poi alcune richieste provenienti dalle Circoscrizioni, in particolare relative all’asse via Lancia - via Braccini, sollecitato dalla Circoscrizione 3. Gli atti approvati nella giornata odierna focalizzano inoltre, all'interno di ampliamenti della rete esistente, alcuni tratti di completamento e mantenimento di itinerari ciclabili di distribuzione, di primo e secondo livello, che hanno presentato problematiche e di cui si prevede l’ultimazione, il miglioramento e la riqualificazione con opere di manutenzione straordinaria. Una parte delle risorse, circa 1 milione di Euro è destinata alla manutenzione di alcuni tratti più ammalorati ed utilizzati della rete di ciclabili esistente e alla connessione di alcuni tratti mancanti, quali ad esempi via Giordano Bruno, nei pressi dello stadio Filadelfia, e corso Stati Uniti, nel tratto tra corso Re Umberto e via Sacchi, con interventi specifici per la soluzione di situazioni critiche e diffuse, i c.d. “punti neri”. In programma anche interventi su alcuni controviali dei corsi cittadini utilizzabili in condivisione da auto, cicli e monopattini, attraverso la realizzazione di 'case avanzate', l'istituzione di limiti di velocità di 20 km/h e la realizzazione di corsie ciclabili. "Il progetto individua, tra una serie di controviali analizzati, quelli che presentano il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e le prestazioni da fornire", chiarisce l'assessora Lapietra. I cantieri interesseranno corso Peschiera, nel tratto tra i corsi Brunelleschi e Mediterraneo, in ambo le direzioni; corso Einaudi, nel tratto tra i corsi Mediterraneo e Re Umberto, in ambo le direzioni; corso Regina Margherita, nel tratto da Rondò Rivella a corso Principe Oddone, in entrambe le direzioni; e corso Potenza, nel tratto tra i corsi Regina Margherita e Grosseto, in ambo le direzioni. Insieme alla manutenzione della pavimentazione e al posizionamento di segnaletica orizzontale e verticale, si procederà alla creazione di nuovi attraversamenti ciclabili realizzati affiancati o in promiscuo a quelli pedonali ed evidenziati attraverso l'aggiunta di particolari specifici pittogrammi. "L'abbattimento delle barriere architettoniche e i lavori sulle intersezioni consentiranno di migliorare la sicurezza favorendo così la mobilità attiva di tutti i cittadini", conclude Lapietra. (Rpi)