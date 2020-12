Infrastrutture: Sciarrillo (Unindustria), Roma-Latina una priorità per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Velocizzare i progetti in cantiere per rendere maggiormente appetibile l'area industriale a sud di Roma, rispondendo con la tecnologia e il lavoro alla crisi pandemica che nell'ultimo anno si è abbattuta sul mondo industriale. È questo l'invito-appello che lancia al mondo politico Renato Sciarrillo, presidente dell'area comprensoriale di Unindustria Aprilia (che comprende anche Pomezia), in un'intervista al quotidiano "Latina Oggi". "Non possiamo negare l'impatto devastante che il Coronavirus ha avuto sulla vita delle persone e delle aziende. Nella prima fase della pandemia c'è stata una grossa difficoltà, un impatto imprevisto che si è riflesso sul nostro territorio. Ma devo dire che le aziende dei nuclei industriali di Aprilia e Pomezia hanno saputo reagire in maniera pronta e veloce, dimostrando una capacità di reazione che ha permesso di non avere grandi impatti sulla capacità produttiva e amministrativa. In questo senso si è dimostrata positiva la collaborazione con le amministrazioni di Aprilia e Pomezia, che hanno svolto un ruolo di supporto e di raccordo. Dopo l'iniziale disorientamento il tessuto produttivo dell'area ha risposto molto bene, le statistiche ci dicono che non ci sono stati problemi, anche perché il chimico-farmaceutico è andato in continuità produttiva. E c'è stata un'ottima collaborazione tra aziende e dipendenti, che hanno dimostrato disciplina e attaccamento al lavoro". (segue) (Com)