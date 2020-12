Infrastrutture: Sciarrillo (Unindustria), Roma-Latina una priorità per le imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il polo chimico farmaceutico - aggiunge - tra Aprilia e Latina si caratterizza per un alto numero di insediamenti strategici, sia multinazionali che realtà di altissimo profilo. Le statistiche ci dicono che il Lazio è il fiore all'occhiello in Italia, contribuendo per circa il 40 per cento all'export di tutto il settore. Quest'anno purtroppo registreremo un calo, ma la nostra area rimane un riferimento e una punta d'eccellenza a livello nazionale. Ma questa eccellenza richiede l'attenzione del governo, perché in un'economia intemazionalizzata bisogna premere sulla specializzazione dei territori. Gli investimenti saranno fondamentali in questa fase di rilancio e di rinascita. E dovranno riguardare la dotazione di reti materiali infrastrutturali da un lato e di reti immateriali dall'altro, ovvero l'accesso alla conoscenza. In questo comprensorio abbiamo punte di eccellenza che non riguardano solo il farmaceutico, ma anche l'elettronica e l'industria aerospaziale. Ad Aprilia e Pomezia ci sono alcuni 'gioielli', che producono con altissime tecnologie e che pur nella crisi sono riuscite a far registrare un piccolo aumento occupazionale, un dato in controtendenza rispetto al Lazio che ha ridotto la capacità occupazionale. Adesso però abbiamo la necessità di programmare il futuro". (segue) (Com)