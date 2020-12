Infrastrutture: Sciarrillo (Unindustria), Roma-Latina una priorità per le imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa zona è dagli anni '70 che non vede investimenti infrastrutturali significativi. Malgrado ciò il settore manifatturiero è cresciuto insieme all'export, facendo crescere settori di supporto come la logistica e la distribuzione organizzata. Scontiamo però decenni di mancati investimenti e difficoltà nel mettere a terra i progetti. Questo deve cambiare, non possiamo più essere lenti nell'affrontare questi temi. Il governo e i decisori istituzionali devono arrivare a scelte in tempi stretti. In questo senso la Roma-Latina è assolutamente strategica, perché è chiaro che il sud pontino sconta un handicap enorme rispetto ad altre aree del Lazio e del nord Italia. Dall'azienda da cui provengo (Procter & Gamble di Pomezia, ndr) facciamo detersivi per tutto il mondo: dal Messico all'Australia, eppure abbiamo difficoltà a raggiungere il raccordo anulare. Trovo sia paradossale. Ma è strategica anche la bretella Cisterna-Valmontone. Sappiamo che sono ore decisive, l'auspicio è che venga fatta una scelta in tempi rapidi". (segue) (Com)