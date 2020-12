Infrastrutture: Sciarrillo (Unindustria), Roma-Latina una priorità per le imprese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel nucleo industriale di Santa Palomba c'è una presenza industriale e servizi di altissimo profilo. Eppure ci sono problemi di varia natura: dal decoro alla sicurezza, fino alla capacità di accedere a grandi reti infrastrutturali. Il sovrapporsi delle competenze di vari enti amministrativi non aiuta, visto che la zona ricade sotto tre Comuni, Città Metropolitana e Consorzio Industriale che in è in fase di riforma- II rapporto con le amministrazioni è positivo, anche in questo caso però dobbiamo cercare di concretizzare con i piani, che in passato hanno stentato a partire. Un esempio è l'ammodernamento della stazione ferroviaria che ha trovato i giusti finanziamenti, visto che parliamo molto in termini di qualità della vita, di efficienza e di minori emissioni per l'ambiente. Per il 2021 la priorità è mettere a terra i progetti che già ci sono, che sono stati individuati e in parte già finanziati. Ovviamente dobbiamo essere ambiziosi e puntare a qualcosa di più, immaginare insieme il futuro", conclude. (Com)