Covid: Renzi, vaccino tema decisivo per uscire da emergenza, su questo non si può sbagliare

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, afferma che "il vaccino è stato finalmente approvato anche dalle autorità europee. Come sa chi segue questa newsletter sono mesi che diciamo che è proprio il tema del vaccino - e della sua distribuzione - il punto decisivo per uscire dall’emergenza sanitaria. Ci saranno - continua l'ex premier nella sua Enews -, alcune vaccinazioni simboliche la settimana prossima, poi da gennaio si fa sul serio. Su questo non si può sbagliare: ogni giorno di ritardo sarebbe un danno sanitario, economico, morale per il Paese". Il senatore di Iv aggiunge: "Con la fine del 2020 finisce anche la grande bugia NoVax che per anni ha accompagnato la politica italiana: i vaccini salvano vite. E Joe Biden ha scelto di dimostrarlo pubblicamente vaccinandosi in diretta televisiva". (Rin)