Recovery: Fornaro (Leu), bene apertura confronto su merito e governance

- L'avvio del confronto nella maggioranza sul Recovery plan "consente di entrare nel merito del piano, dei programmi e della sua governance. Occorre in tempi rapidi definire i cambiamenti condivisi rispetto alla bozza iniziale per poter affrontare il fondamentale passaggio del dialogo con gli attori sociali e arrivare poi in Parlamento per l'approvazione definitiva del Recovery plan". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. "L'obiettivo - spiega - deve essere quello di un piano che prosegua nella protezione di cittadini e imprese dalla crisi economica prodotta dal Covid 19 e consenta di ridurre i ritardi nel digitale, nella riconversione ecologica e nella lotta alle diseguaglianze sociali. Come sempre confrontarsi sul merito è sempre meglio di alimentare schermaglie dialettiche e sterili fibrillazioni, di cui il paese non sente assolutamente la mancanza".(Com)