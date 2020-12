Difesa: Guerini, Italia manterrà ruolo di primo piano nella risposta alle crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in un momento estremamente difficile come quello che stiamo vivendo per via dell’emergenza Covid, l’Italia manterrà un ruolo di primo piano nelle operazioni di risposta alle crisi confermando l’apprezzato e significativo apporto alla stabilità delle aree in cui siamo impegnati. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in collegamento con i teatri operativi all'estero dal Comando operativo di vertice interforze (Coi), alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Le odierne missioni di pace vedono operare le nostre donne e i nostri uomini nel Medioriente, in Afghanistan, in Libano e in tanti altri scenari del mondo, di concerto e in cooperazione con numerose articolazioni dello Stato e altrettante Istituzioni civili, in attuazione di una strategia nazionale globale che sia la risposta più efficace alle sfide da affrontare. Sfide nelle quali la Difesa, anche sul territorio nazionale, sta dando prova di assoluta affidabilità, come dimostrano l’Operazione strade sicure e l’operazione Igea, a supporto del Servizio sanitario nazionale nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria. Con questo spirito la Difesa ha già predisposto i piani per l’operazione Eos, pronta a sostenere con le proprie capacità anche la fase di distribuzione e somministrazione dei vaccini”, ha detto Guerini. (segue) (Mam)