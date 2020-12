Sardegna: Piano Casa da domani in Aula, Giunta, "no ad aumento volumetrie in fascia 300 metri da mare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incrementi di volumetrie nella fascia "protetta" dei 300 metri dal mare non verranno consentiti. E' quanto emerge dal vertice di maggioranza convocato a poco più di 24 ore dall'arrivo nell'aula del Consiglio regionale del ddl 108, il cosiddetto "Piano casa". La salvaguardia della "fascia protetta" sarà il principale dei (pochi) emendamenti che la Giunta proporrà in Consiglio. No, dunque alle nuove voluterie, ma sì alle modifiche nella fasica dai 300 metri dal mare purchè non compoirtino aumenti di cubature. La novità viene comunque giudicata insufficiente dall'opposizione: "E' solo una pezza - fanno sapere i Progressisti - l'ennesimo trucco per cammuffare l'idea di consumo del territorio che hanno i sardo-leghisti: non sono un caso le fibrillazioni all'interno della maggioranza e non è un caso che si parli solo dei 300 metri dal mare e di aumentare gli ettari per permettere le costruzioni nell'agro". (Rsc)