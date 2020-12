Sanità: Verdoliva (Asl Napoli 1), evitata macchia indelebile per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono alcune persone che sono rimaste male per questa decisione del Viminale ma il ministero non si discute. Non c'è o non c'è più l'infiltrazione camorristica nell'Asl. Perché non sono impazziti quando hanno fatto la commissione di accesso né lo sono adesso. Certo, ci sono delle irregolarità amministrative e siamo i primi a voler capire". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Verdoliva ha poi ribadito: "C'è un grande sforzo da parte della Regione e le spalle larghe del presidente De Luca. Abbiamo evitato una macchia indelebile per Napoli, vengono i brividi a pensare lo scioglimento per camorra dell'Asl. Non è facile, la città è complessa ma, c'è tanta abnegazione delle nostre professionalità". Sulla situazione relativa al Covid il dirigente ha ricordato: "Da aprile 2020 sono partite le Usca, man mano abbiamo 25 usca che lavorano contemporaneamente sul territorio. Ci sono medici che vanno a casa a valutare parametri e condizioni socio-ambientali delle persone. Si potrebbe lavorare con una collaborazione istituzionale forte. Forse c'è una mancanza di contatto con la realtà". Rispetto ai dati e alla trasparenza Verdoliva ha sottolineato: "Ogni lunedì mettiamo i dati su una locandina con tutti i casi positivi elencati dal 28 febbraio 2020. Ci sono stati anche degli errori, in quanto sui tamponi ci sono stati dei ritardi. Avere 20mila positivi non è stato assolutamente facile così come contrastare questo tsunami. Qualcuno si lamenta che non può andare a sciare mentre c'è chi non conosce ferie da quasi un anno". (segue) (Ren)