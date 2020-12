Recovery: delegazione Iv arrivata a palazzo Chigi per incontro con Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione di Italia viva è arrivata a palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul tema del Recovery plan. Alla riunione sono presenti anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, e quello per gli Affari europei, Enzo Amendola. Per Iv ci sono le ministre per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova e per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, i capigruppo di Camera e Senato Maria Elena Boschi e Davide Faraone, il coordinatore nazionale Ettore Rosato ed il deputato Luigi Marattin. (Rin)