Covid: commissaria alla Salute Kyriakides a "la Repubblica", il vaccino è sicuro

- Il rimedio contro il Covid è sicuro, altrimenti "non lo avremmo mai approvato". "Ora però tutti devono capire che la pandemia non si vince con il vaccino, ma con la vaccinazione e che ogni singolo cittadino è parte di questa sfida": lo ha detto a "la Repubblica" Stella Kyriakides, commissaria Ue alla Salute nella squadra di Ursula von der Leyen. La cipriota, che ha già combattuto contro un tumore, vede nell'autorizzazione a Pfizer "un momento decisivo per la gestione della pandemia, una notizia molto positiva". "Vediamo una prima luce all'orizzonte, - aggiunge - tuttavia siamo solo alla fine dell'inizio, la situazione resta estremamente seria e nel futuro prossimo non possiamo aspettarci una diminuzione della mortalità". Il commissario sostiene che "la rapidità con cui abbiamo approvato il vaccino non compromette minimamente la sua sicurezza: abbiamo cercato di fare il più in fretta possibile ma senza alcun compromesso sulla salute. Questo deve essere chiaro a tutti". Sul fronte opposto c'è chi critica l'Europa per averci messo troppo tempo su Pfizer ed essere arrivata dopo Regno Unito, Usa e Canada. "Certo, l'approvazione è stata una corsa contro il tempo, ma l'Europa non ha voluto fare a gara con le altre nazioni per arrivare prima. Abbiamo lavorato scrupolosamente con i 27 governi Ue per arrivare all'approvazione condizionata attraverso un processo indipendente sulla base di un'opinione scientifica estremamente robusta che garantisce un'alta protezione per i cittadini", ha concluso Kyriakides. (Res)