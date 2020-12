Spagna: ministero Esteri convoca ambasciatrice dopo rivendicazioni Marocco su Ceuta e Melilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato per gli Affari Esteri spagnola, Cristina Gallach, ha convocato nella serata di ieri in una riunione d'emergenza l'ambasciatrice del Marocco a Madrid, Karima Benyaich, per chiederle "il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale" dopo le dichiarazioni del primo ministro, Saadedine El Othmani. In un'intervista al canale egiziano "Acharcq", El Othmani aveva dichiarato che la priorità del suo Paese è risolvere la disputa sul Sahara occidentale, la cui sovranità è stata riconosciuta il 10 luglio dall'amministrazione di Donald Trump, mentre "lo status quo di Ceuta e Melilla dura da cinque o sei secoli" avvertendo che "verrà il giorno in cui riapriremo la questione dei territori marocchini come il Sahara". Secondo "El Pais" fonti diplomatiche hanno sottolineato che la rivendicazione di Ceuta e Melilla non è stata sollevata spontaneamente da El Othmani, ma che egli si è limitato a rispondere all'insistenza dell'intervistatore. Il ministero degli Esteri, tuttavia, ha ritenuto opportuno convocare immediatamente l'ambasciatore per fare piena luce sulla vicenda. (Spm)