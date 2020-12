Kazakhstan: Covid, governo prevede di registrare il vaccino Sputnik V entro il 12 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan prevede di registrare entro il 12 febbraio il vaccino russo Sputnik V, la cui produzione è già iniziata in un impianto farmaceutico a Karaganda. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del ministero della Salute kazakho. In precedenza il governo del Kazakhstan aveva riferito che la produzione del vaccino russo Sputnik V era stata lanciata presso il complesso farmaceutico di Karaganda. Un lotto sperimentale di vaccini Sputnik V per un importo di 6 mila dosi, prodotto nello stabilimento kazakho, è stato inviato nella Federazione Russa per il controllo di qualità.(Rum)