Tunisia: caso rifiuti dall'Italia, rilasciato l'ex ministro dell'Ambiente Belhassen

- Il giudice istruttore di Tunisi ha emesso tre nuovi provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di tre persone coinvolte nel caso del traffico di rifiuti importati illegalmente dall'Italia. Si tratta dell'ex direttore generale dell'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti, del direttore dell'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti e del direttore dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'Ambiente. Secondo il portavoce del tribunale di primo grado di Sousse 1, Jaber Ghoneimi, l'interrogatorio dell'ex ministro dell'Ambiente, Shukri Belhasen (27 febbraio 2020 - 2 settembre 2020), è stato rinviato dal giudice istruttore e l'ex ministro è stato rilasciato dopo essere stato fermato nell'ambito delle indagini su questo caso, precisa l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”. Un altro ex ministro dell’Ambiente Mustapha Aroui (licenziato dall’incarico il 20 dicembre) è stato arrestato insieme al suo capo di gabinetto e alti funzionari del ministero della Finanze e delle dogane la notte tra il 20 e il 21 dicembre. L'indagine amministrativa, avviata di recente dal ministero delle Finanze, sembra dunque aver confermato il coinvolgimento del governo ad alto livello, ma anche di vari servizi doganali in un vasto caso di corruzione che ha riguardato l'importazione di rifiuti italiani (in particolare sanitari, vietati dalle leggi internazionali, circostanza ancora più grave in tempi di Covid) in Tunisia. (segue) (Tut)