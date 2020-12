Tunisia: caso rifiuti dall'Italia, rilasciato l'ex ministro dell'Ambiente Belhassen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 4 novembre il ministero degli Affari locali e dell'ambiente tunisino ha annunciato di aver disposto l'apertura di un'indagine su un contratto concluso da una società tunisina per l'importazione di rifiuti dall'Italia, senza divulgare il nome dell’azienda coinvolta. La decisione segue un’inchiesta televisiva sull’arrivo in Tunisia di 70 container che trasportano 120 tonnellate di rifiuti. Più di 200 tonnellate di altri rifiuti starebbero ancora aspettando di essere smistati nel porto di Sousse, secondo la stessa fonte. Si tratterebbe di rifiuti di varia natura tra cui i rifiuti ospedalieri e la cui importazione non sarebbe conforme agli standard nazionali tunisini ed internazionali. Il caso ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica tunisina e ha spinto a parlare di scandalo dei rifiuti tra i due Paesi. Nel frattempo la vicenda è arrivata anche alla politica. Il parlamentare tunisino Majdi Karbai (Corrente democratica, eletto in Italia) per primo ha scritto alla commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti. Nella missiva, Karbai indicherebbe nella Sra Campania l'azienda coinvolta, sulla base delle informazioni contenute nel reportage dell’emittente “Al Hiwar al Tunisi”. "Ritengo necessario il chiarimento riguardo questo scandalo – ha scritto nella lettera Majdi Karbai – e l'apertura di un'inchiesta riguardo l'accaduto". (Tut)