Costa d’Avorio: crisi post-elettorale, al via dialogo politico fra governo e opposizione

- Ha preso il via ieri in Costa d'Avorio il dialogo politico tra il governo e l'opposizione nel tentativo di superare la crisi aperta dopo le contestate elezioni presidenziali dello scorso 31 ottobre che hanno sancito la rielezione del presidente Alassane Ouattara ad un terzo mandato. Il primo ministro Hamed Bakayoko ha ricevuto i rappresentanti dei diversi partiti dell’opposizione, ovvero il Partito democratico della Costa d'Avorio (Pdci) di Henri Konan Bedié, il Fronte popolare ivoriano (Fpi) di Pascal Affi N'Guessan e la piattaforma Eds, vicina all'ex presidente Laurent Gbagbo. Al termine della prima riunione, secondo quanto riferisce l’emittente francofona “Rfi”, tutti si sono detti soddisfatti di questo primo scambio, che va in direzione di una pacificazione politica auspicata dallo stesso Ouattara dopo le tensioni dei mesi scorsi che hanno portato all'arresto di diversi esponenti dell'opposizione. È il caso di Affi N'Guessan, tuttora detenuto, e di Maurice Kakou Guikahué, numero due del Pdci, attualmente ricoverato a Parigi per complicazioni cardiache durante la sua detenzione. “Il governo farà di tutto per portare a termine le cose. Conto su di voi affinché ci sia anche uno spirito di apertura. Se passiamo dal prerequisito al preliminare per impedire che le cose vadano avanti, non progrediamo”, ha detto Bakayoko nel suo discorso di apertura. (segue) (Res)