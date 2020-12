Costa d’Avorio: crisi post-elettorale, al via dialogo politico fra governo e opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo principale del dialogo è innanzitutto quello di preparare le elezioni legislative previste per il primo trimestre del 2021 con il tema ancora scottante della composizione della Commissione elettorale indipendente, che gli oppositori definiscono ancora non imparziale e troppo soggetta al potere. Al centro dei colloqui c’è stata anche la questione del rilascio degli attivisti e dirigenti politici dell’opposizione come prerequisito per qualsiasi dialogo. La scorsa settimana il presidente Ouattara ha nominato la nuova squadra di governo il giorno dopo aver prestato giuramento per un terzo mandato. In quella che ha definito una "riorganizzazione", il capo dello Stato ha annunciato la creazione di un nuovo ministero della Riconciliazione nazionale, nominando alla sua guida Kouadio Konan Bertin, suo sfidante alle elezioni presidenziali dei ottobre. Ouattara ha inoltre ripristinato il ministero dell'Interno secondo la sua originale struttura: suddiviso nell'ultimo mandato nei due portafogli di Sicurezza e Amministrazione del territorio, il dicastero è stato ricompattato e alla sua guida nominato l'ex ministro della Sicurezza Vagondo Diomande. Nel suo discorso di insediamento, Ouattara ha insistito sul fatto che il processo di riconciliazione non sarà un modo per incoraggiare l'impunità. (segue) (Res)