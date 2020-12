Costa d’Avorio: crisi post-elettorale, al via dialogo politico fra governo e opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia, cui hanno partecipato 13 capi di Stato africani e l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, è stata boicottata dall'opposizione che non riconosce la rielezione di Ouattara. Nel suo discorso, Ouattara ha esortato l'opposizione ad aiutare a "disinnescare le tensioni" in vista delle elezioni generali all'inizio del prossimo anno. "Chiedo a tutti i partiti politici di cogliere questa nuova opportunità per disinnescare le tensioni attraverso il dialogo", ha detto il 78enne presidente ivoriano, al potere dal 2010. Tentativi di dialogo sono stati avviati nei giorni scorsi dal leader del Pdci ed ex presidente Henri Konan Bedie, il quale ha lanciato un appello per un dialogo nazionale “inclusivo” con il governo, ponendo fine al governo “di transizione” autoproclamato dall’opposizione dopo i contestati risultati delle elezioni presidenziali dello scorso 31 ottobre. Nella sua dichiarazione, l’ex presidente chiede inoltre che il dialogo nazionale venga organizzato sotto gli auspici delle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e affronti diverse “questioni chiave” che riguardano la vita politica e sociale del Paese. Fra le sue proposte, Bedié cita “lo sviluppo di una Costituzione consensuale, l'attuazione di un vero processo di riconciliazione che tenga conto in particolare del ritorno degli esiliati e del rilascio dei prigionieri politici e militari e l'organizzazione di elezioni, in particolare presidenziali, trasparenti, credibili e inclusive”. L’ex capo dello Stato ha quindi ribadito di non riconoscere la vittoria del presidente uscente Ouattara, rieletto per un controverso terzo mandato con il 94,27 per cento dei voti al primo turno (boicottato dall’opposizione), e ha annunciato l’organizzazione di una “grande marcia per il dialogo e la pace”. (Res)