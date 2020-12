Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioREGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti illustra i contenuti dell’accordo con Poste Italiane per la riqualificazione di spazi sul fiume Tevere. Partecipano l'assessore ai Lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, il direttore della direzione regionale “Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo”, Wanda D’Ercole, l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante e il condirettore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco. L’evento si svolge presso la Sala Tevere della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 a Roma. L’evento sarà trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio. (ore 12)- Il candidato sindaco di Roma Vittorio Sgarbi presenta i candidati per i 15 municipi. Alla conferenza stampa saranno presentati i candidati alla carica di presidente dei 15 municipi di Roma con il simbolo della lista "Rinascimento-Sgarbi Sindaco di Roma". Ristorante del Jesù, in via del Jesù 76 (Piazza della Minerva). (ore 15) (segue) (Rer)