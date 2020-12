Lavoro: Unioncamere Lombardia, -2,4 per cento occupati rispetto a 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la ripresa delle attività nei mesi estivi, il numero di occupati in Lombardia rimane inferiore ai livelli del 2019, con una variazione su base annua pari al -2,4 per cento, analoga a quella registrata nel secondo trimestre. Il tasso di occupazione nella regione si attesta a quota 66,1, due punti sotto il valore dell'anno precedente. Risale invece la disoccupazione, che era diminuita nella prima parte del 2020 a causa delle difficoltà nella ricerca di lavoro durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria: il tasso di disoccupazione arriva al 6 per cento, in crescita anche rispetto ai livelli del 2019. È quanto emerge dal report di Unioncamere sul mercato del lavoro in Lombardia nel terzo trimestre 2020. I dati di flusso, che colgono in maniera più tempestiva i rapidi mutamenti in corso, mostrano una risalita delle assunzioni, il cui numero si attesta a circa 362 mila: si tratta di un valore ancora inferiore allo stesso periodo del 2019 (-12 per cento), ma in chiara ripresa dopo la "gelata" dello scorso trimestre (-43,5 per cento). Considerando anche le cessazioni, che su base annua calano in misura più marcata (-16 per cento), il saldo dei mesi estivi risulta positivo e in miglioramento, sebbene i dati cumulati degli ultimi 12 mesi mostrino una perdita di circa 44 mila posizioni rispetto all'analogo periodo del 2019. (segue) (com)